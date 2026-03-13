Собственники Алленберга анонсировали большой «архитектурный субботник»

Собственники бывшей психиатрической лечебницы Алленберг, расположенной на окраине Знаменска, пригласили жителей региона на «архитектурный субботник», запланированный на 18 апреля.

«Программу и формат расскажем отдельно, хочется собрать всё аккуратно и без суеты», — написал в своем телеграм-канале соинвестор исторического объекта Айдар Мифтахов.

Также Мифтахов в очередной раз рассказал, что ему пишут люди со всей страны, которые обладают какой-то информацией об Алленберге. В числе написавших были краеведы, архитекторы, дизайнеры и те, кто проходил на этом объекте срочную службу.

«Самым полезным оказалось сообщение от соседнего детского сада, — признался собственник. — У них нашлись контакты человека, который знает всю систему водопровода и канализации на территории. Для нас это самое ценное».

На текущий момент предприниматели заказали топосъемку, так как по этой территории сейчас нет никаких данных.

В феврале 2022 года областное правительство передало бывшую психиатрическую больницу Корпорации развития для поиска инвестора под «санаторно-гостиничный комплекс с пространством музейного, историко-культурного наполнения». В декабре того же года в Корпорации развития заявили, что рассчитывают передать инвестору комплекс зданий в 2023 году. В 2023 году экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал открыть в этом комплексе колледж, однако в декабре прошлого года стало известно, что Алленберг в Знаменске выкупила компания «Специализированный застройщик „Авторский дом № 8“» из Казани за 22,7 млн рублей.