В Гусеве суд взыскал компенсацию в пользу 13-летней школьницы, избитой сверстницами

В Гусеве по иску городского прокурора суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней, пострадавшей в ходе конфликта между подростками. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что 29 августа 2025 года в Гусеве на городском стадионе в ходе конфликта между школьницами две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет причинили телесные повреждения своей 13-летней знакомой. По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с родителей подростков в пользу пострадавшей девочки компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу несовершеннолетней взыскано 100 тыс. рублей», — сообщила прокуратура.

Напомним, дело об избиении девочки находилось на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, который в сентябре прошлого года затребовал доклад о ходе расследования.