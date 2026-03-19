В Храброво рассказали, куда будут летать прямые рейсы в 2026 году

В 2026 году из Калининграда будут выполняться прямые рейсы по 25 внутренним и нескольким международным направлениям. Список городов и стран, куда планируются перелеты, «Новому Калининграду» предоставили в пресс-службе аэропорта.



Как сообщили в аэропорту, в предстоящем году пассажирам будут доступны прямые рейсы по России в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калугу, Киров, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Минеральные Воды, Самару, Саратов, Сыктывкар, Тюмень, Уфу, Чебоксары, Челябинск и Череповец.

Международные рейсы запланированы в Минск, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, планируется открыть еще два зарубежных направления — Анталью (авиакомпания «Южный ветер») и Ереван (Shirak Avia).

В аэропорту уточнили, что переход на весенне-летнее расписание зависит от авиаперевозчиков.