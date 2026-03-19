В Храброво рассказали, куда будут летать прямые рейсы в 2026 году

Все новости по теме: Авиаперевозки
В Храброво рассказали, куда будут летать прямые рейсы в 2026 году

В 2026 году из Калининграда будут выполняться прямые рейсы по 25 внутренним и нескольким международным направлениям. Список городов и стран, куда планируются перелеты, «Новому Калининграду» предоставили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщили в аэропорту, в предстоящем году пассажирам будут доступны прямые рейсы по России в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калугу, Киров, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Минеральные Воды, Самару, Саратов, Сыктывкар, Тюмень, Уфу, Чебоксары, Челябинск и Череповец.

Международные рейсы запланированы в Минск, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, планируется открыть еще два зарубежных направления — Анталью (авиакомпания «Южный ветер») и Ереван (Shirak Avia).

В аэропорту уточнили, что переход на весенне-летнее расписание зависит от авиаперевозчиков.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter