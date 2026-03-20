В минприроды сообщили о гибели рыбы в Летнем озере

Фото: телеграм-канал минприроды Калининградской области
После зимы в Летнем озере погибли некоторые виды рыб. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального минприроды.

«Предварительно причиной стала нехватка растворённого в воде кислорода (зимой вода в озере промёрзла). Совместно с городскими службами организована работа по уборке. Для исключения иных факторов инспекторы отобрали пробы воды и направили на исследование», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела организации рыбоохраны Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Вячеслав Труфанов, этот процесс естественный и значительная часть рыбы в озере сохранилась.

«Как правило, критический минимум содержания кислорода приходится на конец февраля — начало марта. При этом наиболее уязвимы небольшие мелководные водоёмы с низкой скоростью водообмена, как озеро Летнее. Мы наблюдаем естественные процессы: ледяной панцирь ограничил доступ кислорода в воде, что привело к выделению донных газов и точечной гибели отдельных особей. Однако в данном конкретном случае говорить о масштабном заморе рыбы некорректно: массовой гибели водных биологических ресурсов не зафиксировано, значительная часть рыбы в озере сохранилась», — пояснил эксперт.


[x]
