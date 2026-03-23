На второе издание Красной книги Калининградской области выделили 5,5 млн рублей

Фото: минприроды Калининградской области
Власти региона вновь готовятся к изданию Красной книги Калининградской области. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт о втором издании Красной книги региона. К поиску подрядчика, который проведёт подготовительные и основные работы, готовится министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. На указанные цели предусмотрено 5 503 040 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Впервые Красная Книга Калининградской области была издана в 2010 году. В неё занесены 11 видов млекопитающих, 43 вида птиц, 1 вид пресмыкающихся, 1 вид земноводных, 4 вида рыб и круглоротых, 23 вида насекомых, 6 видов моллюсков, 83 вида сосудистых растений, 4 вида мхов, 9 видов лишайников и 19 видов грибов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

