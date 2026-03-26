В Калининграде обещают привести памятники и мемориалы в порядок до 9 апреля

С помывки монумента «Мать-Россия» Калининградская служба заказчика начала комплекс работ по приведению в порядок мемориалов и памятников на территории города. Работы необходимо завершить до 9 апреля. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.

«Поставила задачу завершить работы до 9 апреля, чтобы обеспечить достойный внешний вид объектов к предстоящим торжественным мероприятиям, посвященным празднованию 81-й годовщины штурма Кенигсберга», — рассказала сити-менеджер.

На балансе службы находится 84 памятника и мемориала, из них 44 посвящены участникам Великой Отечественной войны. В рамках подготовки к памятной дате запланированы уборка на их территориях, косметический ремонт 11 объектов и завершение реконструкции территории у Вечного огня на ул. Комсомольской.

