На благоустройство палаточного лагеря в Нестеровском округе выделили 4,8 млн

В посёлке Ягодное Нестеровского округа планируют благоустроить пространство палаточного лагеря. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится областной центр детского и молодёжного отдыха «Жемчужина». На благоустройство готовы потратить 4 882 149 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Согласно информации, размещённой на сайте администрации Калининграда, центр расположен на территории национального природного парка «Виштынецкий» в сосновом бору на берегу Виштынецкого озера. С 1976 года здесь располагался пионерский лагерь. В 2011-2012 годах территория не использовалась и не принимала детей на отдых и оздоровление. В 2013 году Агентство по делам молодёжи Калининградской области получило оперативное право управления лагерем. Он приобрёл статус государственного бюджетного учреждения. Стоимость смены в палаточном лагере составляет 35 тысяч рублей.