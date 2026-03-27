«Гидротехник» собирается приобрести третью машину-амфибию за 35,4 млн рублей

Предприятие «Гидротехник» приобретает уже третью машину-амфибию для очистки городских водоемов. Судя по публикации на портале Госзакупок, самоходную многофункциональную машину собираются приобрести по максимальной стоимости — за 35,45 млн рублей.

При этом годом ранее подобную машину «Гидротехник» приобрел за 31,6 млн рублей, хотя изначально рассчитывал потратить на нее не более 30,7 млн рублей.

Весной 2025 года директор учреждения Руслан Орумбеков рассказывал «Новому Калининграду», что закупка связана с увеличением штата предприятия.

«У нас подобная техника есть. Точно такую же купить мы не можем, потому что она, по-моему, финского или шведского производства. Такую привезти, учитывая все реалии, невозможно. Берём подобную, но уже российского производства. Насколько помню, её нет в реестре Минпромторга. Такая ситуация — необходимо закупить по сути у единственного поставщика», — пояснял Орумбеков.

26 марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время прямого эфира отметила, что мэрия внесла изменения в государственный водный реестр, и озеро Поплавок стало собственностью муниципалитета (ранее оно было федеральным водоемом). Таким образом чиновница дала понять, что администрация получает все больше водоемов, требующих ухода.

«Каждый год это озеро цветёт, и мы собираем огромное количество водорослей, — пояснила Дятлова. — Оно заилено, очень маленький остался объём воды и в летний период он сильно прогревается, что способствует цветению водорослей и их активному размножению».