Экспертиза одобрила проект дороги к бизнес-парку у индустриального парка «Храброво»

Проект строительства автомобильной дороги к бизнес-парку «Рубину» у индустриального парка «Храброво» прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 27 марта. Документацию для экспертизы подготовило калининградское ООО «Экспертпроектреставрация». В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

Строительством автодороги займется ООО «Калининград39», зарегистрированное на ул. Аральской в областном центре. Учредителем и директором значится Евгений Белозерцев. Основной вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Бизнес-парк будет располагаться на участке с кадастровым номером 39:05:051215:443, предназначенном под производственную деятельность. Его уточненная площадь составляет 77 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 16,1 млн руб.

В октябре 2025 года портал «Rugrad» сообщал, что общий объем инвестиций в проект бизнес-парка оценивается в 631,3 млн руб. Порядка 350 млн руб. регион получит на «Рубин» в качестве федеральной поддержки. Из областного бюджета на бизнес-парк выделят 87,5 млн руб. Еще около 200 млн руб. вложит частный инвестор и инициатор проекта — компания «Калининград39», которая также является управляющей компанией нового бизнес-парка.

Власти рассчитывали, что весь объем инвестиций будет освоен в период с 2026 по 2027 год. Средства планировалось потратить на подключение к сетям, строительство дороги и на строительство производственно-административного центра, в котором будут размещаться резиденты «Рубина». Присоединение площадки к сетям запланировано на 2027 год. К 2030 году планируется, что резидентами парка станут 12 компаний МСП. В министерстве экономического развития, промышленности и торговли рассчитывают, что реализация данного проекта приведет к росту бюджетных доходов.