В Калининградской области число сделок по льготной ипотеке сократилось на 66%

В Калининградской области в феврале 2026 года снизились объёмы льготного ипотечного кредитования. Как сообщает пресс-служба Объединённого кредитного бюро, количество выданных кредитов сократилось на 66% по сравнению с январём.



Всего в феврале в регионе оформили 150 льготных ипотек с господдержкой на сумму 0,78 млрд рублей. В январе было выдано 439 кредитов на 2,33 млрд рублей.

Средний размер кредита также снизился — с 5,32 млн рублей в январе до 5,18 млн рублей в феврале. При этом средний срок ипотеки сократился с 334 до 322 месяцев.

Несмотря на падение выдач, доля льготной ипотеки в регионе остаётся высокой: такие кредиты составляют 36% от общего числа ипотек и 53% от их объёма.

В целом по России в феврале банки выдали 22,2 тыс. льготных ипотек — это на 62% меньше, чем месяцем ранее. Эксперты связывают резкое снижение с изменением условий государственных программ и завершением ажиотажного спроса в январе.