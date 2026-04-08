Творческие переплетения: в Доме китобоя пройдет лекция о художниках и нейросетях

Дом китобоя приглашает на лекцию «Художники и нейросети: творческие переплетения в мире ИИ» (16+). Ее проведет художник, куратор и организатор проектов в области Art&Science и новых медиа Дмитрий Булатов 16 апреля. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

Встреча будет посвящена изменениям в художественной практике в эпоху нейросетей. На лекции обсудят, почему «оценивать ИИ-работы по критерию их „похожести на созданные человеком“ ограничивает понимание их потенциала». Вместо этого лектор предложит другой взгляд — рассматривать связку «человек и машина» как процесс телесного взаимодействия вне привычной логики вычислений.

«Особое внимание уделим тому, как художники работают с ИИ на практике. Они не просто подчиняются визуальным шаблонам, которые диктуют нам нейросети, а намеренно нарушают их, сталкивая с самой материальностью. На примерах разберём проекты, где нейросети ведут себя как самоорганизующиеся системы, трансформируя само понимание творчества», — рассказали в Доме китобоя.

Начало запланировано на 18:30. Стоимость — 350 рублей.