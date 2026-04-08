Определение проектировщика рекультивации полигона в Круглово приостановлено

Определение подрядчика для разработки проекта рекультивации мусорного полигона в посёлке Круглово приостановлено по жалобе. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Жалобу в ФАС на действия комиссии по осуществлению закупок при рассмотрении заявок подала курганская компания «Асгард». По мнению заявителя, комиссия необоснованно отклонила его заявку на основании непредставления информации и документов, предусмотренных Законом о контрактной системе. ФАС признала жалобу обоснованной. Заказчику — АО «Единая система обращения с отходами», комиссии заказчика и оператору электронной площадки (в части имеющихся полномочий) было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В калининградское управление службы передали материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

Подрядчика для разработки проектной документации для рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов в посёлке Круглово под Зеленоградском начали искать в марте. Начальная стоимость контракта составляет порядка 156,6 млн руб.

Согласно документации, подрядчику предстоит подготовить проект рекультивации полигона, включающий технический и биологический этапы работ. На первом этапе необходимо предусмотреть стабилизацию тела полигона, выполаживание и террасирование откосов, устройство многофункционального защитного покрытия, а также создание систем сбора и обезвреживания свалочного газа.

Кроме того, проект должен включать решения по сбору, отводу и очистке сточных вод и фильтрата. После завершения инженерных мероприятий предусмотрен биологический этап восстановления территории.

Подвести итоги аукциона планировали 20 марта. Разработать проектную документацию необходимо в течение 850 дней с даты заключения контракта.

Региональный министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова выражала готовность заняться рекультивацией полигона в 2030 году, для чего уже в 2028 году потребовалось бы выделение средств (объём финансирования на рекультивацию, по её словам, от 2,4 до 3,5 млрд рублей). Однако сроки, названные Астаховой, не устроили главу федерального Минприроды Александра Козлова.

Отметим, что в июле в региональном минприроды сообщали, что закрытие полигона ТБО в Круглово планируется в 2025 году. В марте 2025 года в минприроды обещали, что в июле 2025 года в Калининградской области останется всего два действующих полигона ТБО: в Барсуковке (Советский округ) и в Жаворонково (Гусевский округ). Тогда же начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева рассказала «Новому Калининграду», что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон.