ЦБ: годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 7,08%

Цены в Калининградской области в марте 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,69% к февралю. Годовая инфляция ускорилась и составила 7,08% после 6,97% месяцем ранее. Показатель по-прежнему превышает среднероссийский уровень — 5,86%. Об этом сообщает Банк России.

«Больше всего в марте подорожали услуги. За месяц цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли умеренно. За 12 месяцев продукты и услуги подорожали больше, чем потребительская корзина в целом, а непродовольственные товары — заметно меньше», — отметили в регуляторе.

Среди продуктов заметнее всего выросли цены на яйца. В ЦБ пояснили, что производители долгое время сдерживали стоимость на фоне насыщения рынка, однако в марте начали компенсировать накопленные издержки. При этом в годовом выражении яйца, напротив, подешевели на 4,52%.

Также подорожали масло и жиры, в частности сливочное масло — производители продолжили переносить в цены возросшие расходы на сырье, логистику и обслуживание оборудования. Увеличилась стоимость услуг общественного питания: с окончанием зимнего спада спрос на кафе и рестораны вырос, что позволило бизнесу частично переложить издержки на потребителей.

«Вместе с тем снизились цены на плодоовощную продукцию. Заметнее всего подешевели огурцы. Одна из причин — увеличение их поставок, в результате чего предложение превысило спрос. В целом за год плодоовощная продукция подорожала на 6,48%», — сообщили в Центробанке.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали печатные издания — из-за увеличения затрат на бумагу, краску, логистику и аренду. Также выросли цены на персональные компьютеры на фоне дефицита компонентов и роста издержек ритейлеров. При этом продолжили дешеветь средства связи, электроника и бытовая техника — на фоне снижения спроса.

В сегменте услуг существенный рост показали зарубежные туры — из-за увеличения спроса и ослабления рубля. Кроме того, заметно подорожали услуги почтовой связи в связи с индексацией тарифов. Повысилась стоимость пассажирского транспорта: в статистику попали более дорогие билеты на поездки в конце апреля.

Одновременно продолжила снижаться стоимость аренды жилья — на фоне роста предложения квартир для долгосрочной аренды. В годовом выражении аренда подешевела на 2,4%.

«Цены в Калининградской области в марте выросли на 0,69%, а в целом по стране — на 0,60%. В частности, в регионе заметнее, чем в целом по России, подорожали услуги зарубежного туризма. Одна из возможных причин — ограниченное количество прямых авиарейсов из калининградского аэропорта на зарубежные направления отдыха (стоимость авиаперелета входит в цену путевки). Больше, чем в целом по стране, подорожали услуги почтовой связи, которые входят в категорию „Другие услуги“. Это объясняется более заметной индексацией тарифов на почтовые услуги из-за удаленности региона», — заключили в Центробанке.

