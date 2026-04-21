В Калининграде на площади Победы пройдет праздник ко Дню пожарной охраны

В Калининграде 30 апреля на площади Победы состоится праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню пожарной охраны России (0+). Начало — в 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Для жителей и гостей города подготовлена насыщенная программа. На площадке организуют концерт, а также выставку современной и раритетной пожарно-спасательной техники. Посетители смогут принять участие в конкурсах и интерактивных площадках.

Отдельные активности рассчитаны на детей: запланированы мастер-классы, а также возможность примерить боевую одежду пожарного и сделать памятные фотографии. Кроме того, участникам предложат пройти квест в дымокамере и познакомиться с работой служебных собак.

Вход на мероприятие свободный.

В связи с чем, как ранее сообщили в пресс-службе горадминистрации, движение транспорта по участкам ул. Гаражной и площади Победы временно прекратится. Движение для транспортных средств будет закрыто с 8:00 до 17:00.