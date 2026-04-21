В пос. Яблоневка обнаружили две фугасные авиабомбы образца 1932 года (фото)

Сотрудники МЧС России уничтожили на полигоне фугасные авиабомбы, обнаруженные в Гурьевском районе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В карьере по добыче глины, пригодной для производства кирпича, в районе поселка Яблоневка Гурьевского муниципального округа были обнаружены две фугасные авиационные бомбы образца 1932 года», — отмечается в сообщении. Пиротехники МЧС вывезли их и уничтожили.

Всего с начала 2026 года в регионе обнаружен и уничтожен 71 взрывоопасный предмет, в том числе 38 авиабомб.

