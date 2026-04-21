Ученые БФУ им. Канта предложили диагностировать патологии по профилю крови

Исследователи НОЦ «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника» БФУ им. И. Канта разработали платформу оптической биопсии на основе рамановской спектроскопии и нейронных сетей с глубоким обучением. Технология должна стать основой для универсального диагностического теста для выявления целого набора неинфекционных заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба университета.

«Сегодня для диагностики заболеваний врачи назначают целый ряд исследований крови. Научившись правильно анализировать и интерпретировать результаты спектрального анализа профиля крови, врач сможет при помощи всего лишь одного теста выявлять наличие патологии», — рассказал один из авторов проекта, ведущий научный сотрудник НОЦ «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника» Иван Братченко.

Технология регистрации спектрального профиля крови использует принцип поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии. Капля крови наносится на подложку из наноструктурированного серебра и освещается лазерным излучением. Рассеянное лазерное излучение, в котором зашифрована информация о составе образца, регистрируется детектором. Затем интеллектуальная система сравнивает полученный спектр с базой данных. На основании этого можно будет сделать вывод о наличии или отсутствии заболевания. Пресс-служба отмечает, что предлагаемая разработчиками БФУ платформа дешевле аналогичных разработок.

«Детектор системы работает при комнатной температуре, тогда как у аналогов используются датчики с глубоким охлаждением. За счет низкой стоимости в будущем возможно широкое внедрение системы», — подчеркнул Братченко.

Сегодня проект по созданию платформы оптической биопсии неинфекционных заболеваний на основе SERS-сыворотки крови находится на стадии масштабирования результатов для внедрения в клиническую практику.