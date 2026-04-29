В Калининградскую область поступила партия саженцев грецких орехов из Турции

В апреле должностные лица регионального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль партии саженцев грецких орехов в количестве 13 тыс. штук, поступившей из Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Посадочный материал поступил в сопровождении фитосанитарного сертификата и документов, подтверждающих сортовые и посевные качества. Сотрудники ведомства провели досмотр на наличие признаков заражения карантинными организмами, характерными для этой продукции.

В целях установления карантинного фитосанитарного состояния от подкарантинной продукции отобрали образцы и направили в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторной экспертизы. Нарушений при ввозе продукции не выявили, а карантинных организмов не обнаружили. 24 апреля на партию посадочного материала оформили акт карантинного контроля, который дает право на использование посадочного материала по назначению.