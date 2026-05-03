Жаркий летний день, до +27°С: погода в Калининградской области 3 мая

Днём в воскресенье 3 мая в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха составит +27°С. Ветер юго-западный, 2-11 метров в секунду, атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +21°С, ночью +11°С. На востоке области днём +27°С, ночью +7°С. На всей территории региона — без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура утром +17°С, днём +24°С, вечером +21°С. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление утром составит 761 мм рт. ст., к вечеру понизится до 756 мм рт.ст. Влажность днём 30%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в регионе ожидается +8...+11°С, к полудню +20...+22°С (у побережья до +14...+19°С), малооблачно (облачность преимущественно верхнего яруса — перистые облака).

«Днем в Калининграде и области потеплеет до +23...+25°С (в континентальной части региона местами до +26...+27°С), у побережья до +18...+23°С (на Куршской и Балтийской косе до +14...+18°С), малооблачно/переменная облачность (преимущественно верхнего и среднего яруса), без существенных осадков. После обеда (примерно с 15-16ч) у побережья похолодает до +14...+17°С, — отмечается в прогнозе. — Вечером по области похолодает от +15...+18°С на закате (у побережья от +11...+15°С) до +10...+14°С к полуночи, малооблачно/переменная облачность, без существенных осадков».

Ветер ночью, утром и днем юго-западный, слабый/умеренный (2-8 м/с), днем в порывах до 9-11 м/с. После обеда у побережья и к вечеру на большей части региона (за исключением юго-востока) ветер переменный на северо-западный/северный/северо-восточный, слабый/умеренный. Атмосферное давление будет понижаться с 759 до 756 мм рт.ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области до 1 м.

В Калининградской области по 31 мая 2026 г. установлен особый противопожарный режим. Действует ограничение на пребывание граждан в лесах, расположенных на землях лесного фонда, и въезда в них транспортных средств на срок 21 календарный день с 28 апреля 2026 года.