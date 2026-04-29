Суд обязал «Лукойл» возместить более 21,6 млн рублей за загрязнение почвы под Калининградом

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании ущерба, причиненного почвам в результате разлива нефтепродуктов. Сумма компенсации составила более 21,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушение было выявлено в ходе выездного обследования в районе поселка Новая Деревня. Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления зафиксировали разлив нефтепродуктов на земельных участках. По данным Росприроднадзора, причиной инцидента стала разгерметизация незаконной врезки в нефтепровод, правообладателем которого является ООО «Лукойл — Калининградморнефть».

Лабораторные исследования подтвердили факт загрязнения почв. После этого ведомство направило организации требование о добровольном возмещении вреда, однако оно выполнено не было.

В связи с этим Росприроднадзор обратился в суд, который поддержал позицию ведомства и постановил взыскать ущерб в полном объеме.

