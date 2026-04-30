Экспертиза одобрила проект блочно-модульной котельной на ул. Энгельса

Проект строительства блочно-модульной котельной на ул. Энгельса, 51а в Калининграде прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 30 апреля. Документацию для экспертизы подготовило калининградское ООО «Сегмент-проект». В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразований в строительстве». Указанный застройщик — МП «Калининградтеплосеть».

Муниципальное предприятие «КалининградТеплоСеть» объявило о подготовке к закрытию ещё одной угольной котельной в Центральном районе Калининграда в августе 2025 года. Котельная на Энгельса снабжает теплом и горячей водой пять многоквартирных домов.

В здании на улице Энгельса собираются установить два котла с максимальной нагрузкой 0,510 Гккл/ч. Проектом предусмотрена система газоснабжения, диспетчеризации, автоматизации, химводоподготовки, электроснабжения и возможность работы котлов на резервном топливе.