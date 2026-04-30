В Латвии без объяснения причин отменили выступление урбаниста Аркадия Гершмана

Онлайн-встреча с Аркадием Гершманом в Доме китобоя, фото: «Новый Калининград»

В Риге сорвали лекцию известного российского урбаниста Аркадия Гершмана — автора проекта «Город для людей». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Гершмана, за несколько часов до начала мероприятия площадка уведомила организаторов, что не сможет принять лекцию, сославшись на запрет со стороны властей. При этом ранее от проведения встречи отказалась и другая площадка — там, как уточнил урбанист, предупреждение поступило заранее.

Как отмечает Гершман, официально с ним никто не связывался и никаких бумаг не передавал, несмотря на то что у организаторов были контакты. При этом он въехал в страну с оформленной электронной визой, полученной заранее.

Лекция, по его словам, была посвящена общественному транспорту и велоинфраструктуре. Проект реализовывался при поддержке эстонской компании, материалы были подготовлены в том числе с латышскими субтитрами.

После инцидента урбанист покинул Латвию и выехал в Финляндию. Он отметил, что ранее проводил лекции в ряде европейских стран, включая Эстонию, Чехию и Германию, где подобных ситуаций не возникало.

