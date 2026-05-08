Калининградцы столкнулись с проблемами при оплате банковскими картами

Жители Калининграда пожаловались на проблемы при оплате покупок банковскими картами и бесконтактными методами платежа 8 мая.

Как отметила одна калининградка, проблемы начались примерно в 10:00. В Московском районе временно не работал мобильный интернет. При этом вход в некоторых приложения из «белых списков», доступ к которым должен сохраняться при ограничении и отключении интернета, также был невозможен. В частности, калининградке не удалось войти в мобильный банк.

Расплатиться в магазинах банковской картой не получилось. Проблема также возникла с пластиковой скидочной картой одного из зоомагазинов. «Кассир сразу сказала, что из-за ограничений интернета скидочные карты работают через раз. По итогу скидку провести не удалось», — рассказала калининградка.

Оплата также затруднена в общественном транспорте, указала другая калининградка: «В автобусах проблемы с банковскими картами, ошибку выдают при оплате. Три раза пришлось приложить».

Ранее пресс-служба правительства области со ссылкой на региональное министерство цифровых технологий и связи сообщила, что в Калининградской области в период до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. Соответствующие смс-сообщения получили абоненты разных операторов связи.

Как уточнили в ведомстве, перебои связаны с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Ограничения могут затронуть как голосовую связь, так и мобильный интернет. Не исключены сбои в работе банковских терминалов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона заранее спланировать необходимые операции, в том числе снятие наличных. Кроме того, в министерстве советуют учитывать возможные ограничения при планировании маршрутов и поездок.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник, знакомый с ситуацией, в условиях ограничения мобильной связи «теоретически должны работать сайты из „белых списков“». Из областных ресурсов в "белом списке«находятся три сайта: портал правительства Калининградской области, портал самозаписи к врачам «Медрег39» и сайт МФЦ.

РИА Новости отмечало, что в «белый список» Минцифры РФ внесены более 100 ресурсов, которые должны быть доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России.