СМИ: в «белый список» Минцифры вошло более 120 сервисов

Более 120 сервисов находятся в «белом списке» Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, в «белый список» приложений для общения, в том числе, вошли «Одноклассники», сервисы «ВКонтакте» и «Яндекса», Mail и нацмессенджер Мах. Среди видеохостингов оказались «VK Видео» и Rutube. Помимо этого, будут работать онлайн-магазины и маркетплейсы, например, Ozon, Wildberries, Avito, «Мегамаркет», «Магнит», «Вкусвилл», «Дикси», «Детский мир», а также сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг».

Доступ обеспечен на ресурсы федеральных операторов связи — «Билайна», «Мегафона», МТС, «Ростелекома», T2, а также всем сервисам, которые принадлежат операторам. «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком» тоже вошли в «белый список». Без интернета работают и официальный сайт платежной системы «Мир», онлайн-банки ВТБ, «Альфа-банк» и ПСБ.

Будут работать и службы доставок — «Почта России», СДЭК, «Деловые линии», «Купер» и «Самокат». Кроме того, без интернета можно будет приобрести билет через сайт РЖД, «Туту.ру» или «Гранд Сервис Экспресс», а купить авиабилет — на сайте «Аэрофлота» или «Победы». Навигатор «2ГИС», каршеринги «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв», портал HeadHunter, сайт с прогнозом погоды Gismeteo также доступны россиянам.

В «белый список» включены государственные сайты и порталы, к примеру, «Госуслуги», «Портал для электронного голосования», ЦБ РФ, сайты правительства и администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, министерств и служб, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, системы маркировки «Честный знак», сервисы ФНС и Московской биржи.

Напомним, что в сентябре 2025 года Минцифры РФ заявило о формировании так называемого «белого списка» сервисов и сайтов, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета. Отмечалось, что список будет обновляться регулярно.

В Калининградской области в «белый список» сайтов, которые будут продолжать работу при отключении мобильного интернета, вошли три ресурса: сайт правительства, МФЦ и Медрег39 (записи к врачу).


