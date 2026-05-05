СМИ: в России работодатели стали отказываться от «теневой» иностранной рабочей силы

Работодатели в России стали чаще отказываться от теневого привлечения иностранной рабочей силы. Почти половина таких работников — квалифицированные специалисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ.

«Согласно статистическим данным, увеличилось количество иностранных граждан с действительными документами для осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации, а работодатели все чаще отказывались от теневого привлечения иностранной рабочей силы. В частности, на 36,9% возросло число лиц, имеющих разрешения на работу (около 214 тыс.). Почти половина (103,8 тыс.) из них — квалифицированные и высококвалифицированные специалисты (15,8 тыс. и 88,1 тыс. соответственно)», — рассказали в Совбезе.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 1 апреля 2026 года у иностранных граждан, прибывших в Россию в безвизовом порядке, было более 1,7 млн действующих патентов.

«Налоговые поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от применения патентной системы налогообложения за три месяца 2026 года составили свыше 35 млрд рублей (+13 %)», — уточнили в Совбезе.