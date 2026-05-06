Ученые БФУ создали биочернила на основе животного коллагена

Фото: пресс-служба БФУ
Заведующая лабораторией биомедицинских приложений БФУ им. И. Канта Екатерина Левада представила результаты работы проекта по созданию биочернил на основе коллагена животного происхождения, модифицированного галловой кислотой. Как сообщает пресс-служба БФУ им. Канта, при контакте с мезенхимальными стволовыми клетками материал показал полную нетоксичность, что подтвердило его биосовместимость и перспективность для тканевой инженерии.

Ученая приняла участие в заседании консорциума «Инженерия здоровья». Сообщество объединяет ведущие научные и образовательные организации, а также компании в сфере 3D-биопринтинга. «Для нас очень ценно общаться с коллегами, узнавать об обновлениях проектов и разработке продуктовых решений. А когда ты можешь еще и представить конкретные результаты — например, что наши биочернила прошли испытания на мезенхимальных стволовых клетках и оказались нетоксичными, — это придает уверенность и показывает, что мы движемся в правильном направлении», — рассказала Левада.

Проект «Разработка биочернил на основе коллагена» поддержала федеральная программа «Приоритет 2030».


