Жителя Зеленоградского района осудили за жестокое обращение с двумя котятами

Зеленоградский районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю по делу о жестоком обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Как установил суд, 3 октября 2025 года мужчина обнаружил в своей квартире двух котят и в присутствии своей малолетней дочери с силой бросил животных в стену комнаты. В результате котятам были причинены болезненные травмы головы. Суд отметил, что использованные способы причинения увечий относятся к садистским методам.

Подсудимый признал свою вину. Его виновность также была подтверждена совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

Действия мужчины квалифицировали по пунктам «б», «в» и «д» части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее увечье, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов и в отношении нескольких животных.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние подсудимого.

Суд приговорил мужчину к одному году принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.