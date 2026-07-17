В Немане после ДТП со скорой помощью возбудили уголовное дело на лишённого прав водителя

В Немане после ДТП со скорой помощью возбудили уголовное дело на лишённого прав водителя
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
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В Немане возбуждено уголовное дело в отношении водителя внедорожника, который, по данным прокуратуры Калининградской области, столкнулся с автомобилем скорой помощи и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Прокуратура Калининградской области организовала проверку после публикаций в СМИ о дорожно-транспортном происшествии с участием внедорожника и машины скорой помощи.

Как установили в ведомстве, вечером 3 июля около 20:40 на улице Победы в Немане 42-летний водитель автомобиля «Мицубиси», ранее лишенный водительских прав, допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. При этом у мужчины были признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры скорой помощи. У пострадавших диагностированы ушибы и другие повреждения.

Кроме того, прокуратура рассматривает вопрос о защите прав пострадавших в ДТП граждан в судебном порядке.

«В отношении водителя внедорожника составлено 7 административных протоколов за отказ от медосвидетельствования, управление без полиса ОСАГО и прав, непредоставление преимущества спецтранспорту, а также за неисправность автомобиля, нарушение правил маневра и регистрации. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку», — добавили позже в пресс-службы УМВД России по Калининградской области.

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