ВЦИОМ: 85% детей считают родителей главным источником жизненных ценностей

Большинство российских детей и подростков считают, что решающее влияние на формирование их ценностей оказывают родители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные комбинированного опроса аналитического центра ВЦИОМ и Движения первых.

Согласно исследованию, 85% респондентов в возрасте от 6 до 18 лет заявили, что на них в первую очередь влияют слова и поступки родителей. Еще 70% опрошенных отметили значимость учителей, тренеров и руководителей кружков и секций.

Как рассказал генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов, результаты исследования показывают различия внутри одного поколения. Так, к мнению учителей прислушиваются 74% детей в возрасте 11-13 лет, тогда как среди подростков 14-18 лет этот показатель составляет 46%.

По словам Абрамова, личность человека формируется под влиянием трех факторов: психогенетики, семьи и окружающей социальной среды. В связи с этим он подчеркнул важность совместной работы родителей, педагогов дополнительного образования и тренеров в вопросах воспитания детей.

О результатах исследования было объявлено на фестивале-форуме «Российская креативная неделя» в ходе сессии «Люди будущего. Какой будет креативная экономика поколения „альфа“?».

Опрос проводился с 11 по 13 ноября 2025 года. В нем приняли участие 1,2 тыс. детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет из 73 регионов России. Для респондентов 14-18 лет использовались онлайн-интервью, а детей 6-13 лет опрашивали очно.