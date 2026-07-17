В Калининградской области в июне ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась до 6,08% после 5,89% месяцем ранее. При этом показатель оказался немного выше среднероссийского уровня, который составил 6,02%. Такие данные приводит Центральный банк со ссылкой на Росстат.

По данным регулятора, за месяц цены в регионе выросли на 0,87%. Основное влияние на инфляцию оказали сезонное подорожание отдельных овощей, рост цен на топливо и услуги.

Среди продуктов заметнее всего по сравнению с маем выросли цены на капусту, картофель, лук, свеклу и морковь. В ЦБ объясняют это сокращением запасов прошлогоднего урожая и преобладанием импортной продукции, стоимость которой зависит от логистических расходов. Вместе с тем в годовом выражении овощи и фрукты остаются дешевле, чем год назад.

После нескольких месяцев снижения в июне подорожал сахар. В регуляторе связывают это с сезонным ростом спроса и переносом производителями накопленных издержек в стоимость продукции. Также выросли цены на чай и кофе из-за неурожая в странах-производителях и увеличения расходов на упаковку и доставку.

При этом третий месяц подряд дешевеют яйца. В ЦБ отмечают, что этому способствует увеличение объемов производства как в Калининградской области, так и в целом по стране.





Среди непродовольственных товаров выросли цены на моторное топливо. Это связано с временным сокращением предложения на внутреннем рынке из-за ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Дополнительное влияние оказал высокий спрос в период туристического сезона и сельскохозяйственных работ.

Также подорожали моющие и чистящие средства из-за роста затрат производителей на сырье и логистику. Одновременно инструменты и оборудование после двух месяцев роста стали дешевле на фоне снижения спроса.

Наиболее заметный рост цен, как и в целом за год, зафиксирован в сфере услуг. По словам главного экономиста экономического отдела Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Олеси Ващенко, с началом высокого туристического сезона существенно подорожали услуги пассажирского транспорта, особенно аренда автомобилей.

«Туристы все чаще предпочитают самостоятельные поездки, что создает дополнительный спрос на автопарк. Также из-за заметного повышения спроса выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги и отдых за рубежом», — отметила Ващенко.