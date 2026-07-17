В Калининградской области в июне ускорилась годовая инфляция

Все новости по теме: Инфляция
В Калининградской области в июне ускорилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Калининградской области в июне ускорилась до 6,08% после 5,89% месяцем ранее. При этом показатель оказался немного выше среднероссийского уровня, который составил 6,02%. Такие данные приводит Центральный банк со ссылкой на Росстат.

По данным регулятора, за месяц цены в регионе выросли на 0,87%. Основное влияние на инфляцию оказали сезонное подорожание отдельных овощей, рост цен на топливо и услуги.

Среди продуктов заметнее всего по сравнению с маем выросли цены на капусту, картофель, лук, свеклу и морковь. В ЦБ объясняют это сокращением запасов прошлогоднего урожая и преобладанием импортной продукции, стоимость которой зависит от логистических расходов. Вместе с тем в годовом выражении овощи и фрукты остаются дешевле, чем год назад.

После нескольких месяцев снижения в июне подорожал сахар. В регуляторе связывают это с сезонным ростом спроса и переносом производителями накопленных издержек в стоимость продукции. Также выросли цены на чай и кофе из-за неурожая в странах-производителях и увеличения расходов на упаковку и доставку.

При этом третий месяц подряд дешевеют яйца. В ЦБ отмечают, что этому способствует увеличение объемов производства как в Калининградской области, так и в целом по стране.


Среди непродовольственных товаров выросли цены на моторное топливо. Это связано с временным сокращением предложения на внутреннем рынке из-за ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Дополнительное влияние оказал высокий спрос в период туристического сезона и сельскохозяйственных работ.

Также подорожали моющие и чистящие средства из-за роста затрат производителей на сырье и логистику. Одновременно инструменты и оборудование после двух месяцев роста стали дешевле на фоне снижения спроса.

Наиболее заметный рост цен, как и в целом за год, зафиксирован в сфере услуг. По словам главного экономиста экономического отдела Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Олеси Ващенко, с началом высокого туристического сезона существенно подорожали услуги пассажирского транспорта, особенно аренда автомобилей.

«Туристы все чаще предпочитают самостоятельные поездки, что создает дополнительный спрос на автопарк. Также из-за заметного повышения спроса выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги и отдых за рубежом», — отметила Ващенко.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в Вконтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Сайт newkaliningrad.ru использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie.

Адрес: 236040, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter