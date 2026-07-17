В Калининграде пройдет бесплатная школа для самокатчиков

В Калининграде 19 июля пройдет бесплатное обучение для пользователей электросамокатов. Занятия организует сервис кикшеринга Яндекс Go, сообщили в пресс-службе компании.

Школа вождения будет работать на специальной площадке у Верхнего озера. Принять участие смогут все желающие старше 18 лет без предварительной регистрации. При благоприятных погодных условиях занятия планируют проводить каждое воскресенье до конца сезона с 17:00 до 19:00.

Участникам расскажут о правилах дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, после чего они смогут отработать навыки на практике. В частности, самокатчикам предложат проехать через искусственные неровности и выполнить маневры на специальной трассе.

По данным организаторов, такие занятия направлены на повышение культуры вождения и популяризацию ответственного отношения к правилам дорожного движения среди пользователей электросамокатов.

В компании также напомнили, что для повышения безопасности поездок в городе используются зоны с автоматическим ограничением скорости, а в местах с большим скоплением людей могут действовать ограничения на движение и парковку средств индивидуальной мобильности.