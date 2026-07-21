Корпорации развития удалось найти нового собственника для калининградского «Дома пожарных»

Калининградская компания «Гестион 39», работающая в сфере управления недвижимостью, стала единственным участником аукциона по продаже дома № 57—59Б на Литовском валу, известного как «Дом пожарных». Исторический объект был приобретен по стартовой стоимости (36,87 млн рублей), так как компания стала единственной подавшей заявку.

Корпорация развития Калининградской области, объявившая ранее о торгах, характеризовала сгоревшее здание как «исторический объект, расположенный в оживлённом районе города». По словам представителей Корпорации, он «представляет собой уникальную возможность для инвесторов, заинтересованных в развитии городских пространств и реализации перспективных коммерческих проектов».

Напомним, в октябре прошлого года Корпорация развития области сообщила «Новому Калининграду» о решении расторгнуть договор с инвестором «Дома пожарных» — компанией «Сегмент-Регион», а само здание решили законсервировать. Контракт разрывался в одностороннем порядке из-за нарушения условий соглашения. Тогда же корпорация заявляла о начале оценки текущего состояния объекта и намерении приступить к поиску нового инвестора, готового восстановить комплекс с учетом его исторической ценности.

В сентябре 2024 года года инвестору и подрядчикам «Дома пожарных» были направлены претензии из-за низких темпов работ по реконструкции. Арендатор ООО «Сегмент-Регион» рассказал городским властям, что на тот момент внутри здания выполнялись монолитные работы по укреплению каркаса, противоаварийные работы по предотвращению затопления фундамента и стены жилого дома № 55 по Литовскому валу. Помимо этого, подрядная организация вела восстановление исторической кирпичной кладки на фасаде, очищала её от граффити, налётов бетона и раствора. Кроме того, тогда же велось очищение внутриплощадочных сетей ливневой канализации.

«Корпорация развития Калининградской области подтверждает недостаточный темп проведения этих работ, поэтому инициатору проекта и подрядным организациям направлены претензии», — заявляли горвласти.

В октябре 2023 года Андрей Толмачев, возглавлявший на тот момент Корпорацию развития Калининградской области, сообщил, что работы по реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу в Калининграде пока идут по графику: «В нашем плане, что 2024-2025 годы — это, соответственно, активная фаза стройки и уже ввод в эксплуатацию этого объекта».

Крышу на «Доме пожарных» начали разбирать в октябре 2023 года. Разрешение на реконструкцию здания инвестор получил в марте 2023 года, оно действует до 14 февраля 2026 года.

Проект реконструкции «Дома пожарных» был одобрен областным градостроительным советом в августе 2021 года. В соответствии с ним часть помещений здания займут «лофт-офисы», первые этажи отдадут под торговлю и общепит. Для прохода пешеходов вдоль Московского проспекта архитекторы спроектировали галерею.

Здание «Дома пожарных» решили передать Корпорации развития области в 2018 году.