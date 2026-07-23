Татьяна Ким: Wildberries начал начислять компенсации продавцам после атак на склады

Wildberries начал первые первые начисления компенсаций продавцам, чьи товары пострадали в результате атаки на склад компании в Электростали. Средства в первую очередь получат более 88 тыс. представителей малого бизнеса, сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

«Сегодня начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов», — написала Ким.

По ее словам, работу сервиса по вывозу товаров планируется нормализовать в течение суток. Сейчас компания перераспределяет товары между складами, однако приоритетом остается сборка и отправка заказов покупателям.

Кроме того, сообщила Ким, в результате атаки на склад Wildberries в Краснодарском крае погиб один человек.

«По информации от администрации Кубани, к глубочайшему сожалению, после сегодняшней атаки на наш склад один человек погиб. Приношу соболезнования семье, мы окажем им помощь», — отметила она.

Ночью 22 июля были атакованы логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. По предварительным данным, есть пострадавшие. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на логистические центры.

18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Погибли 7 сотрудников, еще 24 человека пострадали. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области, где погиб один человек.