«Спасение принцессы»: в Ашманн-парке завершают монтаж новой детской площадки

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Фото: Елена Дятлова

В Калининграде в Макс-Ашманн парке завершается монтаж новой детской площадки. Как сообщила глава администрации Елена Дятлова, это будет «довольно интересный и большой» игровой комплекс с элементами сказочного сюжета про спасение принцессы из замка с драконом.

«Примерить на себя роль храбрых рыцарей юные калининградцы смогут уже в августе. Рабочим нужно успеть уложить на ней ещё травмобезопасное покрытие», — рассказала сити-менеджер. Аналогичные работы проводят сейчас на соседнем спортивном секторе.

Напомним, что торги были объявлены в декабре прошлого года. Контракт необходимо было исполнить до 2 июня 2026 года. Изначально стоимость работ оценивалась в 34,5 млн рублей.

Проект обновления реализовывают ООО «Континент» и ООО «Эксперт Строй». Работы включают замену покрытия, обновление ограждения и установку нового игрового оборудования стоимостью 62 млн руб.

На площадке необходимо оборудовать спортивно-игровые комплексы «Дракон», «Замок», «Карета» и «Дворик», а также качели, карусели и прочие игровые и развивающие элементы.

В 2022 году Макс Ашманн-парк победил в голосовании по программе «Комфортная городская среда». Благоустройством парка горвласти начали заниматься в 2023 году и несколько раз переносили сроки окончания работ. Они завершились в конце ноября 2024 года, тогда же там включили освещение. Изменения в парке назвали позитивными 93% жителей города. Глава администрации Елена Дятлова назвала окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке главной победой городских властей в 2024 году. В марте 2025-го руководитель «Дирекции ландшафтных парков» Андрей Карачинов сообщил, что второй этап благоустройства парка пока не является приоритетом городских властей. Проект обустройства детской и спортивной площадок в Макс-Ашманн-парке прошёл государственную экспертизу в ноябре 2025 года.

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