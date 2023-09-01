Власти: Калининградская область на 60% обеспечена овощами собственного производства

Все новости по теме: Сельское хозяйство

В Калининградской область на 60% обеспечивает себя овощами собственного производства. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области Сергей Бабасюк.

«Обеспечение у нас сегодня овощами в области собственного производства 60%. Соответственно, супермаркеты фрахтуют (овощи) через сельхозкооперативы, а у нас два сельхозкооператива мощных, которые накрывают больше 90% фермеров всей области, и они забирают высококачественную продукцию, которую производят фермеры, и реализуют ее. Потому что фермер, не имея ни объема, ни линейки, не может войти ни в одну сеть. Для этого мы создали ряд кооперативов, которые забирают эту продукцию и реализуют не только на территории области, но и России. В частности, по овощеводству это два кооператива: „Овощи Калининграда“ и „Наш продукт“, у которого есть около 9 тысяч хранилищ плодовой и овощной продукции», — отметил Бабасюк.

Он подчеркнул, что кооперативы обязаны забирать не менее 50% продукции у фермеров-участников кооператива по рыночной стоимости. «У нас это налажено, особенно по овощеводству, очень неплохо, поскольку наша задача — обеспечить фермерам возможность доступно реализовать свою продукцию», — заверил Бабасюк.

Напомним, в марте 2022 года минсельхоз сообщал, что самообеспеченность региона овощами и фруктами составляет 68% и 50% соответственно.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter