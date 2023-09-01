Власти: Калининградская область на 60% обеспечена овощами собственного производства

В Калининградской область на 60% обеспечивает себя овощами собственного производства. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области Сергей Бабасюк.

«Обеспечение у нас сегодня овощами в области собственного производства 60%. Соответственно, супермаркеты фрахтуют (овощи) через сельхозкооперативы, а у нас два сельхозкооператива мощных, которые накрывают больше 90% фермеров всей области, и они забирают высококачественную продукцию, которую производят фермеры, и реализуют ее. Потому что фермер, не имея ни объема, ни линейки, не может войти ни в одну сеть. Для этого мы создали ряд кооперативов, которые забирают эту продукцию и реализуют не только на территории области, но и России. В частности, по овощеводству это два кооператива: „Овощи Калининграда“ и „Наш продукт“, у которого есть около 9 тысяч хранилищ плодовой и овощной продукции», — отметил Бабасюк.

Он подчеркнул, что кооперативы обязаны забирать не менее 50% продукции у фермеров-участников кооператива по рыночной стоимости. «У нас это налажено, особенно по овощеводству, очень неплохо, поскольку наша задача — обеспечить фермерам возможность доступно реализовать свою продукцию», — заверил Бабасюк.

Напомним, в марте 2022 года минсельхоз сообщал, что самообеспеченность региона овощами и фруктами составляет 68% и 50% соответственно.