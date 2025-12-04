Решетников заявил о существенном снижении инфляции в России

Решетников заявил о существенном снижении инфляции в России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о существенном замедлении инфляции в РФ и положительной динамике роста экономики в ближайшие годы. Об этом сообщает ТАСС.

«В последние два года ВВП рос темпами выше среднемировых, более 4%. В этом году мы растем чуть медленнее, но это плата за замедление инфляции. Мы видим существенное замедление инфляции последние месяцы. И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы. Растут ключевые отрасли — промышленность, строительство, сельское хозяйство. Важным драйвером роста остается потребительская активность, в основе которой рост реальных доходов населения», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что цены в Калининградской области, по данным Росстата, выросли на 0,51% к сентябрю. Годовая инфляция замедлилась и в октябре составила 9,6% — это выше, чем в целом по стране (7,71%).

