Гендиректор «Храброво»: в 2025 году аэропорт обслужил рекордное число пассажиров

Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»
Калининградский эропорт «Храброво», который входит в холдинг «Новапорт», в прошлом году обслужил рекордное количество пассажиров. Об этом сообщил на заседании Комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты гендиректор аэропорта Александр Корытный.

«<Было перевезено> 5 млн 015 тысяч пассажиров. Это та цифра, к которой мы когда-то стремились, что достигнем её в 2030 году, когда готовились к ЧМ и строили наш аэровокзал, пропускная способность которого сейчас максимальная 3,5 млн. Мы сделали пять. Если, включая все три аэропорта московского узла и Санкт-Петербург, Калининград стал девятым по пассажиропотоку в стране», — уточнил он.

Также в 2025 году аэропорт продемонстрировал рекордные показатели по грузоперевозкам, отметил Корытный. «Для авиационного транспорта и для Калининграда тоже рекордная цифра — 13 500 тонн. Мы столько никогда не перевозили. Цифра маленькая по сравнению с железнодорожными, морскими и автомобильными, естественно, перевозками. Но для сравнения: грузовой терминал Пулково в Питере, за который я тоже отвечаю, обработал 24 000 тонн. А это единственный крупнейший авиационный грузовой хаб в Санкт-Петербурге, втором аэропорту по пассажиропотоку в стране после Шереметьево», — рассказал Корытный.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

