Гендиректор «Храброво»: в 2025 году аэропорт обслужил рекордное число пассажиров

Калининградский эропорт «Храброво», который входит в холдинг «Новапорт», в прошлом году обслужил рекордное количество пассажиров. Об этом сообщил на заседании Комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты гендиректор аэропорта Александр Корытный.

«<Было перевезено> 5 млн 015 тысяч пассажиров. Это та цифра, к которой мы когда-то стремились, что достигнем её в 2030 году, когда готовились к ЧМ и строили наш аэровокзал, пропускная способность которого сейчас максимальная 3,5 млн. Мы сделали пять. Если, включая все три аэропорта московского узла и Санкт-Петербург, Калининград стал девятым по пассажиропотоку в стране», — уточнил он.

Также в 2025 году аэропорт продемонстрировал рекордные показатели по грузоперевозкам, отметил Корытный. «Для авиационного транспорта и для Калининграда тоже рекордная цифра — 13 500 тонн. Мы столько никогда не перевозили. Цифра маленькая по сравнению с железнодорожными, морскими и автомобильными, естественно, перевозками. Но для сравнения: грузовой терминал Пулково в Питере, за который я тоже отвечаю, обработал 24 000 тонн. А это единственный крупнейший авиационный грузовой хаб в Санкт-Петербурге, втором аэропорту по пассажиропотоку в стране после Шереметьево», — рассказал Корытный.