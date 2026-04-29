Минфин предложил перенести часть выплат регионов по кредитам на 2030 год

Все новости по теме: Экономика
Минфин предложил перенести часть выплат регионов по кредитам на 2030 год

Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает перенос срока погашения части задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год. Об этом сообщает ТАСС.

В Минфине напомнили, что на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин поручил оперативно проработать вопрос о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.

Речь идет о 1/3 задолженности по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию и должна была быть погашена регионами в 2026 году. «При этом указанная мера не будет распространяться на задолженность по бюджетным кредитам инвестиционного характера, предоставленным регионам на реализацию инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что перенос срока погашения части задолженности на 2030 год позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, обозначенных в поручении президента.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter