СК: 17-летний курьер телефонных мошенников из Гвардейска предстанет перед судом

Первым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Гвардейского района, выступавшего курьером телефонных мошенников. Юноша обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в декабре 2024 года неустановленные лица в ходе телефонных разговоров, поочередно представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили 69-летнего жителя поселка Ржевское Славского района, что в отношении него проводится доследственная проверка по факту финансирования террористической деятельности. Злоумышленники сообщили пенсионеру, что на время проведения доследственной проверки он должен передать все имеющиеся в его распоряжении денежные средства им для хранения.

Несовершеннолетний фигурант, выступая в роли курьера телефонных мошенников, приехал домой к пенсионеру и, представившись сотрудником Росфинмониторинга, получил от него 600 тыс. рублей. Впоследствии мошенники в ходе телефонных переговоров убедили пенсионера продать принадлежащий ему автомобиль, а вырученные от продажи деньги в размере 1,1 млн рублей, вновь передать 17-летнему юноше.

Аналогичным способом обвиняемый завладел денежными средствами в сумме 350 тыс. рублей, принадлежащими 80-летней жительнице Калининграда.

По уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

