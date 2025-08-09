В Калининграде 16-летний самокатчик столкнулся с автомобилем

В Калининграде на перекрестке ул. Бассейной и Лейтенанта Катина в субботу, 9 августа, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего самокатчика. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, в 13:14 16-летний водитель, управляя электросамокатом мощностью 2,2 кВт двигался по проезжей части дороги и, совершая поворот налево, допустил столкновение с автомобилем, двигающимся попутно. Уточняется, что рядом находилась велодорожка, а сам самокатчик был без мотошлема и не имел водительского удостоверения.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель электросамоката. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — добавляет пресс-служба.

Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции