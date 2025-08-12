Жительница области установила электроограждение на границе с детской площадкой (фото)

Фото: пресс-служба УФССП России по Калининградской области

В отделение судебных приставов Славского района поступил исполнительный документ. По решению суда местная жительница была обязана демонтировать электрическое ограждение, установленное на принадлежащим ей участке, так как оно граничило с поселковой детской площадкой. Речь шла об электропастухе, сообщили в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Сотрудники органов принудительного исполнения направили должнице требование, и она ликвидировала электроограждение добровольно. Однако спустя два месяца судебный пристав-исполнитель в ходе планового рейда решила проверить, как исполняется решение суда, и обнаружила, что электропастух снова на месте.

Должнице было вынесено предупреждение о привлечении к административной ответственности, а также исполнительский сбор в размере 5000 рублей. Под воздействием принятых мер нарушительница вновь демонтировала электроизгородь — уже без возможности восстановления.

