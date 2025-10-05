«Недобрый вечер»: Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ, обесточившем Белгород

«Недобрый вечер»: Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ, обесточившем Белгород
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Белгород и Белгородский район обесточены после ракетного удара со стороны Украины. Об этом вечером 5 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Недобрый вечер, к сожалению, для Белгорода и Белгородского района, — сообщил Гладков в видеообращении. — Сейчас пока ещё не понимаем, для какого ещё количества населённых пунктов. Из-за очередного ночного обстрела есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место».

Гладков добавил, что сам выдвигается к месту ракетного удара, чтобы оценить масштаб повреждений. После этого будет собрано срочное заседание правительства региона, где будут заслушаны доклады отраслевых министров.

Больницы на текущий момент, как уверяет глава региона, перешли на резервные источники энергии.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter