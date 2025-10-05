«Недобрый вечер»: Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ, обесточившем Белгород

Белгород и Белгородский район обесточены после ракетного удара со стороны Украины. Об этом вечером 5 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Недобрый вечер, к сожалению, для Белгорода и Белгородского района, — сообщил Гладков в видеообращении. — Сейчас пока ещё не понимаем, для какого ещё количества населённых пунктов. Из-за очередного ночного обстрела есть повреждения энергетики. Сейчас все аварийные бригады выехали на место».

Гладков добавил, что сам выдвигается к месту ракетного удара, чтобы оценить масштаб повреждений. После этого будет собрано срочное заседание правительства региона, где будут заслушаны доклады отраслевых министров.

Больницы на текущий момент, как уверяет глава региона, перешли на резервные источники энергии.