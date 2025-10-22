В Правдинский суд направлено дело полицейского, обвиняемого в получении взятки

В Правдинский суд направлено дело полицейского, обвиняемого в получении взятки

Прокурор Правдинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД России «Гвардейский». Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как напомнили в ведомстве, дело возбуждено по требованию прокурора на основании материалов оперативно-розыскной деятельности регионального УФСБ.

По версии следствия, 18 декабря 2021 года в Правдинске обвиняемый получил взятку в размере 30 тыс. рублей от водителя автомобиля за непривлечение его к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ходе расследования инспектор ДПС вину в совершении преступления не признал.

Уголовное дело направлено в Правдинский районный суд для рассмотрения по существу.

