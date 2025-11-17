Передано в суд дело 57-летнего электросамокатчика, сбившего пожилую велосипедистку

Передано в суд дело 57-летнего электросамокатчика, сбившего пожилую велосипедистку
Фото с места происшествия областной Госавтоинспекции
Все новости по теме: ДТП

Прокурор Московского района Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в сентябре 2023 года обвиняемый, управляя электросамокатом на территории парка „Южный“ в Калининграде, не уступил преимущество пенсионерке на велосипеде и совершил наезд на нее. В результате столкновения 65-летней женщине причинены переломы и другие травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью», — отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

