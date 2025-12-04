Минобрнауки предложило новые правила приема на инженерные специальности

Минобрнауки предложило новые правила приема на инженерные специальности

Власти предложили перестать принимать абитуриентов на инженерные и естественнонаучные программы с низкими результатами ЕГЭ по русскому языку. Об инициативе ведомства сообщил Минобрнауки РФ по итогам совещания с заведующими профильных кафедр.

Предлагается отказывать в приёме тем, кто набрал менее 60 баллов. Если результат выше, баллы по русскому языку будут учитываться дополнительно — как от 15 до 25 баллов, а основной набор — по трем профильным экзаменам. В министерстве считают, что такой подход позволит лучше учитывать специфику инженерных направлений подготовки.

Также поступающим предложат возможность сдавать четвертый, факультативный ЕГЭ — близкий к выбранной специальности, чтобы получить до 25 дополнительных баллов. Например, кандидату в машиностроители могут начислить баллы за информатику сверх обязательных экзаменов по математике, физике и русскому языку. По оценке министерства, такая опция даст абитуриентам больше возможностей проявить подготовку к сложным образовательным программам.

Обе инициативы рассматриваются в рамках перехода на новую модель высшего образования и не коснутся поступления в 2026/2027 учебном году. Университетам предложено обсудить предложения на заседаниях кафедр и направить свои соображения в Минобрнауки до 1 марта.

Совещание также затронуло реализацию пилотного проекта по поддержке преподавателей фундаментальных дисциплин. Сейчас в нем участвуют 50 вузов и почти 7 тыс. педагогов, обучающих порядка 185 тыс. студентов. По словам министра Валерия Фалькова, «кафедра — фундамент университета», и усиление роли преподавателей базовых наук позволяет привлекать молодых специалистов и развивать новые форматы обучения.

