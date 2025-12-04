Янтарный комбинат: продажи черного янтаря на аукционах выросли более чем в 12 раз (фото)

Калининградский янтарный комбинат фиксирует стабильное увеличение спроса российских переработчиков на черный янтарь. За последние семь лет продажи этого редкого самоцвета на аукционах предприятия выросли более чем в 12 раз, сообщает пресс-служба.

Черный янтарь приобрел свой цвет около 50 млн лет назад, когда смола реликтовых деревьев находилась еще в жидком виде. В момент формирования в живицу попали фрагменты коры, мха, глины, водорослей и других органических включений. Именно они обеспечили самоцвету необычные оттенки — преимущественно черный с зелеными и желтыми вкраплениями. Доля такого янтаря в объеме добычи стабильна и не превышает 3%. В советское время черный камень шел на переплавку и производство лакокрасочной продукции, поэтому среди специалистов получил название «черный лак». В украшениях этот янтарь применялся редко.

Фото: Янтарный комбинат

«Впервые мы продемонстрировали природную красоту и необычную текстуру черного камня семь лет назад, выпустив линейку украшений. С тех пор ежегодно обновляем коллекции из черного янтаря, — пояснила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова. — Для работы с этим материалом мы усовершенствовали технологический процесс. Из-за большого количества включений камень достаточно пористый и требует дополнительной обработки, поэтому перед использованием в ювелирных украшениях черный янтарь обязательно укрепляется в автоклавах. Воздействие высоких температур и давления лишают материал воздуха и он становится прочным. Сегодня черный янтарь популярен в производстве изделий, в том числе в сочетании с другими видами самоцвета и другими материалами — кожей, мехом, деревом, керамикой».

Черный балтийский янтарь добывается в Приморском карьере Калининградской области. Этот редкий самоцвет реализуется через биржевые торги и аукционы для российских переработчиков янтаря. По итогам 11 аукционов, организованных комбинатом в этом году, компании приобрели 880 кг необычного самоцвета, что составило 95% от выставленного объема. Для сравнения: в 2019 году на аукционах было продано лишь 69 кг. Таким образом, за последние семь лет объем черного янтаря, выставленного и приобретенного на аукционах, вырос более чем в 12 раз.