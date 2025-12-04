Янтарный комбинат: продажи черного янтаря на аукционах выросли более чем в 12 раз (фото)

Все новости по теме: Янтарь

Калининградский янтарный комбинат фиксирует стабильное увеличение спроса российских переработчиков на черный янтарь. За последние семь лет продажи этого редкого самоцвета на аукционах предприятия выросли более чем в 12 раз, сообщает пресс-служба.

Черный янтарь приобрел свой цвет около 50 млн лет назад, когда смола реликтовых деревьев находилась еще в жидком виде. В момент формирования в живицу попали фрагменты коры, мха, глины, водорослей и других органических включений. Именно они обеспечили самоцвету необычные оттенки — преимущественно черный с зелеными и желтыми вкраплениями. Доля такого янтаря в объеме добычи стабильна и не превышает 3%. В советское время черный камень шел на переплавку и производство лакокрасочной продукции, поэтому среди специалистов получил название «черный лак». В украшениях этот янтарь применялся редко.

Фото: Янтарный комбинат

«Впервые мы продемонстрировали природную красоту и необычную текстуру черного камня семь лет назад, выпустив линейку украшений. С тех пор ежегодно обновляем коллекции из черного янтаря, — пояснила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности комбината Майя Скворцова. — Для работы с этим материалом мы усовершенствовали технологический процесс. Из-за большого количества включений камень достаточно пористый и требует дополнительной обработки, поэтому перед использованием в ювелирных украшениях черный янтарь обязательно укрепляется в автоклавах. Воздействие высоких температур и давления лишают материал воздуха и он становится прочным. Сегодня черный янтарь популярен в производстве изделий, в том числе в сочетании с другими видами самоцвета и другими материалами — кожей, мехом, деревом, керамикой».

Черный балтийский янтарь добывается в Приморском карьере Калининградской области. Этот редкий самоцвет реализуется через биржевые торги и аукционы для российских переработчиков янтаря. По итогам 11 аукционов, организованных комбинатом в этом году, компании приобрели 880 кг необычного самоцвета, что составило 95% от выставленного объема. Для сравнения: в 2019 году на аукционах было продано лишь 69 кг. Таким образом, за последние семь лет объем черного янтаря, выставленного и приобретенного на аукционах, вырос более чем в 12 раз.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter