Станция переливания крови в 2025 году заготовила 9,5 т донорской крови

Станция переливания крови Калининградской области в 2025 году заготовила 9,5 тонн цельной донорской крови. Об этом на пресс-конференции в региональном инфоцентре ТАСС сообщила главный врач учреждения Нина Кабанчук.

Как сообщила Кабанчук, по государственному заданию в 2025 году Станция должна была изготовить 9 тонн крови «с учётом того, что 450 мл — это средняя разовая доза безвозмездного донора». «В любой момент случаются такие моменты, когда вроде бы план выполнили месячный, а здесь поступает тяжелейший больной, у которого там резус-отрицательная группа, редкая кровь, поэтому мы вынуждены приглашать доноров, естественно, перевыполняем план. За что нас очень, конечно, не жалуют наши экономические органы. Но мы им доказываем, что мы работаем с людьми», — рассказала она.

«Чтобы эти 9,5 тонн заготовить, у нас зарегистрировано было около восьми тысяч, имейте в виду, физических лиц-доноров. Нельзя путать с количеством кроводач, плазмодач. То есть вот эти восемь тысяч человек приходили в течение года», — добавила главврач.

Ежегодно почётными донорами России становятся 100-120 калининградцев, отметила заместитель главврача станции по медицинской части Ирина Дрожжина. Кроме того, сообщила Кабанчук, в регионе увеличилось количество молодых доноров — за последний год прирост составил 10%.

При этом цельная кровь, заметила она, не переливается в таком же виде и подлежит переработке. В перечень компонентов крови, которые выпускает Станция переливания, входит 19 наименований.

