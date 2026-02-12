На Балтфлоте вертолетчики полка морской авиации отработали уничтожение целей

Фото пресс-службы Балтфлота
В Калининградской области в рамках учебно-тренировочных полетов экипажи ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«В ходе учебных мероприятий более 10 экипажей отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на дальности от 500 метров до двух километров с минимальных и средних высот. Во время вылетов на боевое применение вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением 80-мм неуправляемых авиационных ракет «С-8» и со встроенной двуствольной 23-мм скорострельной пушкой ГШ-23», — уточняется в сообщении.

Как добавили на Балтфлоте, особое место в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты на малых высотах по заданным маршрутам с огибанием сложных участков рельефа местности.

