В Калининградской области нашли янтарь в форме древнего насекомого (фото)

Сотрудники Калининградского янтарного комбината нашли образец солнечного камня, который повторяет очертания личинки древнего жука. Такую форму янтарь приобрёл 30-50 млн лет назад, сообщили в пресс-службе предприятия.

Образец нашли во время ручной сортировки янтаря. В сколе камня угадывается редкий фрагмент — трёхмерный слепок туннеля, который образовала личинка жука-древоточца.

«До наших дней дошёл уникальный образец янтаря. Он образован в результате попадания смолы внутрь туннеля, который в дереве проточила личинка насекомого. Смола застыла в виде полукруглых сегментов её тела. Найденный образец не является инклюзом — в нем нет самого насекомого, но янтарь в точности передаёт форму его личинки. Обнаружение окаменелого хода в балтийском янтаре — большая редкость. Подобный экземпляр я встречаю впервые в своей двадцатилетней практике», — пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Янтарь в форме слепка личинки древнего жука, как сообщается, пополнит коллекцию музея Янтарного комбината и будет доступен для просмотра посетителям. Среди редких образцов солнечного камня, добытых в Приморском карьере в последние годы, в экспозиции также представлены инклюзы «Стрекоза» и «Таракан», самоцвет «Янтарное сердце» и другие экземпляры.



