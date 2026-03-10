За неделю калининградцы перевели мошенникам почти 13,5 млн рублей

За прошедшую неделю от преступных действий мошенников пострадали 10 жителей Калининградской области. В общей сложности они лишились 13 467 365 рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, калининградец, поверивший в обвинения в финансировании вооруженных сил иностранного государства, перевел на неустановленные счета 4 275 000 рублей. По аналогичной схеме мошенники похитили у пенсионера из Калининграда 1 737 000 рублей. У пенсионерки из Светлогорска мошенники похитили 1 995 000 рублей под предлогом доставки посылки из онлайн-магазина.

Кроме того, жители области становились жертвами «сотрудников» Росфинмониторинга, Департамента финансового контроля и правоохранительных органов. Также они теряли деньги при попытке приобрести авиабилеты онлайн или заработать на криптобирже.


