В Калининградской области удалось засеять озимыми лишь 2/3 от планируемых площадей

Калининградские аграрии смогли засеять озимыми культурами лишь две трети планируемых площадей. О проблеме на оперативном совещании рассказал министр сельского хозяйства региона Артем Иванов.

«Что касается озимого сева, под урожай 2026 года, у нас основа посевной площади составляет клин озимой пшеницы и озимого рапса. Но в результате переувлажнения почв в прошлом году не удалось полностью реализовать планы по их севу, посеяно было только 107 000 гектаров. Лишь 66% от запланированного объёма. Кроме этого, за период трудных условий перезимовки зафиксирована ещё и незначительная гибель посевов — это 2% от посевной площади», — заявил Иванов.

Как уверяет министр, сохранившаяся площадь озимого сева под урожай текущего года составляет всего 106 000 гектаров озимых зерновых и масличных культур.

«Состояние клина озимых культур на текущий момент оценивается как удовлетворительное. Весеннеполевые работы в регионе начались с подкормки озимых культур минеральными удобрениями. В настоящее время первой подкормкой минеральными удобрениями охвачено 96 000 гектаров или 91% от сохранившейся площади. Вторая подкормка проведена на площадью 66 000 гектаров, что составляет 62%», — добавил Иванов.

Напомним, что в октябре 2025 года пресс-служба минсельхоза сообщала, что уборочная кампания и озимый сев в Калининградской области проходили в сложных погодных условиях, наблюдалось переувлажнение почвы.